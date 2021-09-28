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ABD'de ulusal konut fiyat endeksi arttı

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artarak rekor seviyede artış göstermeye devam etti.

28.09.2021 - 17:14 | | AA
ABD'de ulusal konut fiyat endeksi arttı

S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,7'lik artış gösterdi. 4 aydır rekor artış gösteren endeks, haziranda yüzde 18,7 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise temmuzda yıllık bazda yüzde 19,9 arttı. Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 20 artması öngörülüyordu. Endeks, haziranda yüzde 19,1 artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 32,4 ile Phoenix, yüzde 27,8 ile San Diego ve yüzde 25,5 ile Seattle oldu.

Analistler, düşük arz nedeniyle konut fiyatlarındaki artışın devam ettiğini belirtti.

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