'ABD'de vergiler araç fiyatlarını etkileyebilir'

Analist Cody Acree, Meksika ve Kanada'dan gelen otomobiller ve bileşenleri için şu anda askıya alınan %25'lik vergilerin etkisine dayanarak ortalama etiket fiyatının yaklaşık 5.790 dolar artacağını tahmin ediyor. Bu da ortalama yeni bir otomobilin maliyetini 54.500 doların üzerine ya da 2024 yılına göre yaklaşık %12 daha yüksek bir seviyeye çıkaracak.

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Acree müşterilerine gönderdiği bir notta "Otomotiv sektörünün artan gümrük vergilerinin risklerine en çok maruz kalan sektör olduğuna inanıyoruz" dedi

Trump Şubat ayının başında Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulayarak piyasaları kısa süreliğine sarsmış, ancak daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile geçici anlaşmalara vararak vergileri bir aylığına askıya almıştı.