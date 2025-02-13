'ABD'de vergiler araç fiyatlarını etkileyebilir'
Yatırım bankası Benchmark Co'nun verilerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi halinde otomobil satın alan Amerikalıların binlerce doları gözden çıkarması gerekebilir.
Analist Cody Acree, Meksika ve Kanada'dan gelen otomobiller ve bileşenleri için şu anda askıya alınan %25'lik vergilerin etkisine dayanarak ortalama etiket fiyatının yaklaşık 5.790 dolar artacağını tahmin ediyor. Bu da ortalama yeni bir otomobilin maliyetini 54.500 doların üzerine ya da 2024 yılına göre yaklaşık %12 daha yüksek bir seviyeye çıkaracak.
Acree müşterilerine gönderdiği bir notta "Otomotiv sektörünün artan gümrük vergilerinin risklerine en çok maruz kalan sektör olduğuna inanıyoruz" dedi
Trump Şubat ayının başında Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulayarak piyasaları kısa süreliğine sarsmış, ancak daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile geçici anlaşmalara vararak vergileri bir aylığına askıya almıştı.