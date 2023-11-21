ABD'de yeni kredi talebi azaldı

New York Fed'in 3 aylık Kredi Erişimine Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre 2022'deki %44,8 ve salgın öncesi 2019 seviyesi olan %45,8'e göre %41,2 olan başvuru oranlarıyla geçen yıl kredilerde "kayda değer" bir düşüş yaşandı.

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Ancak ankete katılanlar arasında yeni kredi için genel başvuru oranı düşse bile daha fazla kredi kartı borcu için başvurmaya olan ilgi arttı. Ankete göre 2019'da %27,2 olan kredi kartı başvuru oranı ekim ayı itibarıyla %29'a ulaştı ve 2023 yılı için %26 olarak belirlendi.

Ankete katılanlar arasında önümüzdeki yıl daha fazla kredi başvurusunda bulunmayı planlayanların oranı ekim ayında %25,1'e, yıl genelinde ise %25,9'a geriledi. Geçen yıl yeni kredi başvurusunda bulunmayı planlayanların oranı %26,7 idi.

Raporda yeni kredi kartları, otomobil kredileri, ipotek ve ev refinansmanına kadar uzanan kredi başvurularında düşüş kaydedildiği belirtilirken, katılımcılar ayrıca gelecekteki kredi başvurularının geri çevrilme olasılığını "önemli ölçüde daha yüksek" gördüklerini de ifade etti.