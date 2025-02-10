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ABD'den çelik ve alüminyum ithalatına vergi

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu.

10.02.2025 - 09:13 | | AA
ABD'den çelik ve alüminyum ithalatına vergi

Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak." diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi.

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

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