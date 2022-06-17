ABD'den İran'a petrol yaptırımı

Yeni yaptırımlar İran'ın petrokimya sektörünü, denizcilik şirketlerini hedef alıyor.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Nelson yaptırımların amacının İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini sağlamak olduğunu belirtirken "Nükleer anlaşma olmadıkça ABD, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri ihracatını sınırlamak için yaptırımları kullanmaya devam edecek" dedi.