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ABD'den İran'a petrol yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koydu.

17.06.2022 - 09:52 |
ABD'den İran'a petrol yaptırımı

Yeni yaptırımlar İran'ın petrokimya sektörünü, denizcilik şirketlerini hedef alıyor.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Nelson yaptırımların amacının İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini sağlamak olduğunu belirtirken "Nükleer anlaşma olmadıkça ABD, İran'ın petrol ve petrokimya ürünleri ihracatını sınırlamak için yaptırımları kullanmaya devam edecek" dedi.