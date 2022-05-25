ABD'den Rusya'ya 'tahvil ödeme' engeli

Rusya'nın gelecekteki tahvil ödemelerini ABD merkezli bankaları kullanarak yapamayacak olmasının Rusya'nın temerrüde düşme olasılığını artırdığı değerlendiriliyor.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasına göre Rus hükümetinin tahvil yatırımcılarına Amerikan bankalarını kullanarak ödeme yapmasına getirilen yasak bu sabahtan itibaren yürürlüğe girdi.

JP Morgan Chase tarafından yayınlanan araştırma notunda Rusya'nın 23 ve 24 Haziran'da 400 milyon dolar tutarında tahvil ödemesi olduğu belirtildi.