CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'de inşaat üretimi ekimde yükseldi
16.12.2020 - 13:34 | | AA

AB'de inşaat üretimi ekimde yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

AB'de inşaat üretimi ekimde yükseldi
ABONE OL

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un ekim ayına göre ise yüzde 1,4'lük gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 1,8 ile Polonya'da, yüzde 1,7 ile Fransa'da, yüzde 1,6 ile de Almanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 5,2 ile Slovakya’da, yüzde 2,2 ile Slovenya'da ve yüzde 1,7 ile de Çekya'da gerçekleşti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstiklal Marşı sözleri ve notaları | İstiklal Marşı 10 kıtası

İstiklal Marşı sözleri ve notaları | İstiklal Marşı 10 kıtası

O emekli maaşları ile ilgili flaş karar!

O emekli maaşları ile ilgili flaş karar!

Biden bir ilke imza attı! Tarihe geçiyor

Biden bir ilke imza attı! Tarihe geçiyor

Son dakika... Çanakkale'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika... Çanakkale'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sıradaki Haber