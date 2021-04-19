Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAB'de inşaat üretimi şubatta düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'de inşaat üretimi şubatta düştü
ABONE OL

AB'de inşaat üretimi şubatta düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

19.04.2021 - 17:52 | | AA
AB'de inşaat üretimi şubatta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 5,8 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi, şubatta önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 9,2 ile İsveç, yüzde 8,8 ile Avusturya ve yüzde 2,3 ile Romanya oldu. En fazla düşüş ise yüzde 11,7 ile Macaristan, yüzde 6,9 ile Polonya, yüzde 6 ile Fransa ve Slovakya'da gerçekleşti.

    GÜNCEL HABERLER

    THY'den 'hijyen seti' açıklaması! Devam ediyor

    THY'den 'hijyen seti' açıklaması! Devam ediyor

    Ukrayna ticaretinde Türkiye önemi! İlk 5'te yer aldı

    Ukrayna ticaretinde Türkiye önemi! İlk 5'te yer aldı

    Gürcistan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek

    Gürcistan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek

    Son dakika... Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimleri değiştirdi!

    Son dakika... Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimleri değiştirdi!

    Sahile akın ettiler! Türk Yıldızları nefes kesti

    Sahile akın ettiler! Türk Yıldızları nefes kesti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biontech aşısı kimin, nerenin? Hangi aşıyı yaptırmalı? Biontech mi Sinovac mı?

    Biontech aşısı kimin, nerenin? Hangi aşıyı yaptırmalı? Biontech mi Sinovac mı?

    Sıradaki Haber
    Borcu olanlara iyi haber! Yeni yapılandırma, 4 yılı kapsıyor…

    Borcu olanlara iyi haber! Yeni yapılandırma, 4 yılı kapsıyor…

    Sıradaki Haber
    ASELSAN'da şüpheli ölümler

    ASELSAN'da şüpheli ölümler

    Sıradaki Haber
    Sahile akın ettiler! Türk Yıldızları nefes kesti

    Sahile akın ettiler! Türk Yıldızları nefes kesti

    Sıradaki Haber