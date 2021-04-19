AB'de inşaat üretimi şubatta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 5,8 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi, şubatta önceki aya göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,4 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artışın görüldüğü ülkeler yüzde 9,2 ile İsveç, yüzde 8,8 ile Avusturya ve yüzde 2,3 ile Romanya oldu. En fazla düşüş ise yüzde 11,7 ile Macaristan, yüzde 6,9 ile Polonya, yüzde 6 ile Fransa ve Slovakya'da gerçekleşti.