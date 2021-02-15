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15.02.2021 - 13:26 | | AA

AB'de sanayi üretimi yüzde 8 düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8 geriledi.

AB'de sanayi üretimi yüzde 8 düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde Aralık 2020'ye ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,6, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,8 geriledi.

AB'de de sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,2, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü. Öte yandan, 2020 sanayi üretimi ortalaması önceki yıla kıyasla AB'de yüzde 8, Euro Bölgesi'nde de yüzde 8,7 azaldı.

AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aralıkta aylık bazda en fazla artış yüzde 2,4 ile Danimarka, yüzde 1,8 ile Portekiz ve yüzde 1,6 ile Lüksemburg ve Estonya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aralık ayında en fazla düşüş ise yüzde 2,5 ile Macaristan, yüzde 1,9 ile Belçika ve yüzde 0,9 ile Finlandiya'da kaydedildi.

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