Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAB'de ticari araç satışları hızlı yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'de ticari araç satışları hızlı yükseldi
ABONE OL

AB'de ticari araç satışları hızlı yükseldi

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,3 artış gösterdi.

29.04.2021 - 10:24 | | AA
AB'de ticari araç satışları hızlı yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri martta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95,3 artarak 204 bin 46 seviyesine çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılının mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 104 bin 480 seviyesine inmişti.

AB ülkeleri arasında mart ayında ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 215,3, Fransa'da yüzde 166,7, İspanya'da yüzde 151,7 ve Almanya'da yüzde 34,2 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 52 bin 630, Almanya'da 37 bin 743, İtalya'da 20 bin 895 ve İspanya'da 20 bin 199 ticari vasıta tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Mart 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,6 artarak 501 bin 703'e çıktı.

    GÜNCEL HABERLER

    Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

    Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

    Almanya'da bıçaklı saldırı: 4 ölü

    Almanya'da bıçaklı saldırı: 4 ölü

    Esenyurt'ta denetim! Tek tek kontrol edildi

    Esenyurt'ta denetim! Tek tek kontrol edildi

    TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı

    TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı

    Küresel LNG ithalatı azalmadı

    Küresel LNG ithalatı azalmadı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

    Prof. Dr. Enginyurt: İl dışından gelenler vakaları artırıyor, Karadeniz’e akmayın

    Sıradaki Haber
    Elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili flaş karar!

    Elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili flaş karar!

    Sıradaki Haber
    Bir ilk: Tarihe geçen detay!

    Bir ilk: Tarihe geçen detay!

    Sıradaki Haber
    e-Devlet çalışma izin (muafiyet) belgesi nasıl alınır, çıkartılır? İzin belgesi alma...

    e-Devlet çalışma izin (muafiyet) belgesi nasıl alınır, çıkartılır? İzin belgesi alma...

    Sıradaki Haber