AB'den 2021 için yüzde 3,7 büyüme öngörüsü

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Kış" raporunu yayımlandı.

"Zorlu bir kış ama tünelin sonunda ışık göründü" başlıklı raporda, Euro Bölgesi'nin 2021 ve 2022 yılında yüzde 3,8 büyüyeceği öngörüldü.

AB ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, 2022'de de yüzde 3,9 büyüyeceği tahminine yer verilen raporda, Avrupa ekonomisinin 2022 yılında kriz öncesi seviyelere ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda ise 2021 yılında AB ekonomisinin yüzde 4,1, Euro Bölgesi'nin de yüzde 4,2 büyüyeceği tahmini yer almıştı.

Son raporda, AB ve Euro Bölgesi ekonomilerinin 2021 yılı büyüme beklentilerinin düşürülmesi dikkati çekti.

Bu yıl en yüksek büyüme İspanya'da bekleniyor

AB üyesi ülkeler arasında bu yıl en yüksek büyümenin yüzde 5,6 ile İspanya, yüzde 5,5 ile Fransa, yüzde 5,3 ile Hırvatistan'da gerçekleşeceği öngörülen raporda, söz konusu dönemde Almanya'nın yüzde 3,2, İtalya'nın yüzde 3,4, Hollanda'nın yüzde 1,8, Avusturya'nın yüzde 2, Belçika'nın yüzde 3,9 ve Yunanistan'ın yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edildi.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl ve 2022'de yüzde 1,5 olacağı aktarılan raporda, Euro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,4, 2021'de de yüzde 1,3 enflasyon beklendiği kaydedildi.

Avrupa'nın yeni tip koronavürüsün (Kovid-19) etkisi altında kalmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen raporda, virüsün yeni türleri nedeniyle pek çok ülkede vaka sayılarında artış olduğu ve kısıtlayıcı tedbirlerin yeniden başladığı bildirildi.

Aşılama çalışmalarının başlamasının "ihtiyatlı" bir iyimserliğe neden olduğu belirtilen raporda, salgının ekonomik etkilerinin üye ülkeler arasında farklılık gösterdiği, bunun toparlanmada da gözlemleneceği aktarıldı.

Raporda, öngörülere yönelik risklerin yüksek olduğu, salgının ve aşılamaların ilerleyişine göre tahminlerde değişiklikler olabileceği kaydedildi.

Aşılamalardaki gecikmenin, kısıtlayıcı tedbirlerin devamına neden olacağına işaret edilen raporda, bunun ekonomik toparlanmayı da olumsuz etkileyeceği belirtildi.

"Tedbirler gerekli olmakla birlikte ekonomik faaliyeti etkiliyor"

Raporda, krizin özellikle iflaslar ve iş kayıpları nedeniyle AB'nin ekonomik ve sosyal yapısında derin izler bırakabileceği, bu durumun uzun vadeli işsizliği ve eşitsizlikleri artıracağı, finans sektörünü de zarara uğratacağı vurgulandı.

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB ülkelerinin, artan vakalar ve virüsün yeni türleri nedeniyle özellikle sonbahardan beri sıkı tedbirler uyguladıklarını hatırlatarak, "Bu tedbirler gerekli olmakla birlikte ekonomik faaliyeti etkiliyor." dedi.

AB ekonomisinin 2020 yılında bekledikleri kadar derin bir resesyona girmediğini belirten Gentiloni, AB GSYH'sinin krizi öncesi seviyelere 2022 yılında ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Gentiloni, söz konusu rapordaki tahminlerinin, mevcut kısıtlamaların ikinci çeyrek sonunda yumuşaması ve yılın ikinci yarısında belirgin biçimde kalkması varsayımına dayandığını bildirdi.

Tahminlerine ilişkin risklerin yüksek olduğuna işaret eden Gentiloni, söz konusu öngörülerin, salgının gidişatı, yeni türler ve aşılama çalışmalarına bağlı olduğunu vurguladı.