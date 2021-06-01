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AB'den 4 ülkeye mali destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'ya toplam 460 milyon euro makro finansal destek sağlandığını bildirdi.

01.06.2021 - 14:36 | | AA
AB'den 4 ülkeye mali destek

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 4 ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, 4 ülkenin çok partili parlamenter sistem, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve etkin demokratik mekanizmalar gibi ön koşulları yerine getirdiğine işaret edilerek, makro finansal destek paketi kapsamında Tunus'a 300 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 80 milyon euro, Kosova'ya 50 milyon euro ve Karadağ'a 30 milyon euro kaynak aktarıldığı kaydedildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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