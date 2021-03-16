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AB'den 9 milyar euro mali destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 9 milyar euro mali destek verildiğini duyurdu.

16.03.2021 - 15:04 | | AA
AB'den 9 milyar euro mali destek

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 7 üye ülkeye destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 3 milyar 870 milyon euro, İspanya'ya 2 milyar 870 milyon euro, Çekya'ya 1 milyar euro, Hırvatistan'a 510 milyon euro, Slovakya'ya 330 milyon euro, Litvanya'ya 302 milyon euro ve Malta'ya 123 milyon euro kredi verildiği bildirildi.

Söz konusu finansal desteğin salgın nedeniyle üye ülkelerde istihdamı korumak için yapılan kamu harcamalarına katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, program kapsamında şimdiye kadar 16 ülkeye toplam 62,5 milyar euro kaynak sağlandığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Toplam 100 milyar euroluk kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı. 

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