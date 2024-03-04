AB'den Apple'a ceza

AB, Spotify tarafından yapılan şikayet ile başlattığı soruşturmada Apple şirketine 1,8 milyar euro (1,95 milyar dolar) anti-tekel cezası kesti.

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AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, iPhone üreticisinin uygulama mağazası uygulamalarına yönelik yıllarca süren bir soruşturmanın, şirketin uygulama geliştiricilerin kullanıcılara müzik akışı hizmetlerine abone olmanın alternatif yollarını anlatmalarını kısıtlayarak bloğun antitröst kurallarını ihlal ettiğini tespit ettiğini söyledi. Komisyon, Apple'a, geliştiricilerin kullanıcılara abone olmanın diğer yollarını anlatmalarını engelleyen hükümleri kaldırmasını emrettiğini söyledi.

Komisyon yaptığı açıklamada, "Apple'ın neredeyse 10 yıl süren bu davranışı, birçok iOS kullanıcısının müzik akışı abonelikleri için önemli ölçüde daha yüksek fiyatlar ödemesine neden olmuş olabilir" dedi.

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Apple yaptığı açıklamada, "Komisyon'un tüketicinin zarar gördüğüne dair inandırıcı bir kanıt ortaya koyamamasına rağmen" alındığını söylediği kararı temyize götürmeyi planladığını belirtti.