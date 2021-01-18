Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'den dolar planı
18.01.2021 - 08:10 | | Foreks

AB'den dolar planı

Avrupa Birliği (AB) dolara olan bağımlılığın azaltılması için plan hazırladı.

AB'den dolar planı
ABONE OL

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan planda İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme geldiği kaydedildi.

Trump döneminde uygulanan yaptırım politikalarına da dikkat çekilen çalışmada 3. ülkelerin tek taraflı yaptırımlarının dolara olan bağımlılık nedeniyle dış politikada istenen hedeflere ulaşılmasının önüne geçtiği kaydedildi.

Habere göre, plan için hazırlanan taslakta aynı zamanda dış anlaşmalarda ince eleyip sık dokunmasının hedefleneceği belirtildi.

Euronun uluslararası alanda daha fazla kullanımının destekleneceği belirtildi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler listesinde son dakika! Kandilli ve AFAD duyurdu! Deprem oldu mu?

Son depremler listesinde son dakika! Kandilli ve AFAD duyurdu! Deprem oldu mu?

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Sıradaki Haber