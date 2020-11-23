AB'den düşük gelirli ülkelere borç yardımı

AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) salgının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla kurduğu Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu’na (CCRT) katkıda bulunulacağını açıkladı.

Açıklamada, AB'nin söz konusu fona düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon euro katkı sağlayacağı kaydedildi.

Böylece, aralarında Afganistan, Burkina Faso, Etiyopya, Haiti, Tanzanya, Nepal, Yemen ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu düşük gelirli 29 ülke salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilecek.