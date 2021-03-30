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AB'den Moody's'e büyük ceza

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal piyasa otoritesi, kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e işlemlerindeki menfaat çatışması nedeniyle 3 milyon 703 bin euro para cezası kesti.

30.03.2021 - 15:08 | | AA
AB'den Moody's'e büyük ceza

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Moody's Grubu'nun Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki kuruluşlarına AB düzenlemelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, Moody's'e para cezasının; yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluşlara yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı, yüzde 5'in üzerinde pay sahibi olduğu durumlarda çıkar çatışmasını ortaya koymadığı, hissedarların çıkar çatışmalarını yönetmek için yetersiz iç politika ve prosedür uyguladığı gerekçesiyle verildiği bildirildi.

Söz konusu ihlallerin Moody's'den kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Moody's'in 5 ülkedeki kuruluşlarına toplam 3 milyon 703 bin euro ceza kesildiği belirtildi.

ESMA, 2017 yılında kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e benzer biçimde 1 milyon 240 bin euro ceza kesmişti.

Kurum, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e de düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 2016'da 1 milyon 370 bin euro, 2019'da da 5 milyon 130 bin euro para cezası vermişti.

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