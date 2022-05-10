AB’den Rusya’ya ambargo açıklaması

Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu konusunda 16 Mayıs Pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosunu 4 Mayıs'ta üye ülkelere önermişti. Ancak özellikle Macaristan ambargo uygulanmasına karşı çıkmıştı.