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AB’den Rusya’ya ambargo açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Dış Politikadan Sorumlu Üyesi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya petrol ambargosu konusunda yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağını umduğunu söyledi.

10.05.2022 - 14:07 |
AB’den Rusya’ya ambargo açıklaması

Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu konusunda 16 Mayıs Pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu vurguladı.  

AB Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosunu 4 Mayıs'ta üye ülkelere önermişti. Ancak özellikle Macaristan ambargo uygulanmasına karşı çıkmıştı. 