AB’den Rusya’ya ambargo açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Dış Politikadan Sorumlu Üyesi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya petrol ambargosu konusunda yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağını umduğunu söyledi.
10.05.2022 - 14:07 |
Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu konusunda 16 Mayıs Pazartesi günü yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu vurguladı.
AB Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosunu 4 Mayıs'ta üye ülkelere önermişti. Ancak özellikle Macaristan ambargo uygulanmasına karşı çıkmıştı.