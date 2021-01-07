Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'den Türkiye'de üretilen bazı ürünlere ilave vergi
07.01.2021 - 11:12 | | AA

AB'den Türkiye'de üretilen bazı ürünlere ilave vergi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de üretilen çeşitli demir ve çelik ürünlere yüzde 7,6'ya varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

AB'den Türkiye'de üretilen bazı ürünlere ilave vergi
ABONE OL

Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerin ithalatıyla ilgili geçici anti damping vergisi uygulanması kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'deki demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti damping vergisine tabi olacak.

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), 31 Mart 2020'de Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

AB, mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Hrant Dink davasında kritik isim Adana'da yakalandı

Son dakika... Hrant Dink davasında kritik isim Adana'da yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

İğrenç haber! Öz kızının çocuğunun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı

İğrenç haber! Öz kızının çocuğunun babası olduğu DNA testiyle doğrulandı

Sıradaki Haber