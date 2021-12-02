AB'den Türkiye'ye 325 milyon euro

Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde AB fonlarıyla yürütülen SUY projesinin 2023 yılına kadar devamı için önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği, 2023 yılının başına kadar projeye 325 milyon euroluk destek sağlayacak.

Türkiye şu anda dünyadaki en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. SUY programı, KızılayKart aracılığı ile 2016 yılından bu yana aylık nakit yardımlar ile mülteci ailelerin yemek, kira, ulaşım ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyor.

Halihazırda mülteci aileler kişi başı aylık 155 TL alıyor. Nakit desteği sağlanarak ihtiyaçlarını karşılama konusu ailelere bırakılırken, proje aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine de katkı sağlıyor. Türkiye’nin kendi yardım sistemi ile uyumlu olan nakit yardımı, şu anda ülkedeki kırılgan mülteci nüfusun üçte birini destekliyor.