AB'den Ukrayna'ya 4,2 milyar euro destek

AB Komisyonu, Ukrayna'ya 2027’ye kadar sağlanacak 50 milyar euroluk mali destek paketi kapsamında ilk düzenli ödemenin bugün yapıldığını açıkladı.

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Açıklamada, Ukrayna'ya 4,2 milyar euro gönderildiğine işaret edilerek, AB mali yardım fonu kapsamında Ukrayna hükümetine şimdiye kadar toplam 12 milyar euro finansman sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna'nın fondan faydalanmak için mali yönetim, kamu işletmeleri, iş ortamı ve enerji gibi alanlardaki kriterleri karşıladığı anımsatılan açıklamada, AB’nin kurduğu Ukrayna Fonu'nun ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk istikrarlı finansman sağlayacağı belirtildi.