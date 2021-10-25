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AB'den Ukrayna'ya 600 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı Ukrayna'ya 600 milyon euro finansal destek verildiğini bildirdi.

25.10.2021 - 13:35 | | AA
AB'den Ukrayna'ya 600 milyon euro destek

AB Komisyonu, Ukrayna'ya Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.

Ukrayna'nın kamu maliyesi, yönetim, hukukun üstünlüğü, iş ortamının iyileştirilmesi, sektörel reformlar ve kamu iştirakleri ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, AB'nin destek programı kapsamında Ukrayna'ya 600 milyon euro sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yapılan çeşitli makro finansal destek programları kapsamında Ukrayna'ya toplam 4,4 milyar euro kredi verdiği vurgulandı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

Söz konusu kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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