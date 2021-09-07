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AB'den yeşil tahvil ihracı hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma programının finansmanı kapsamında 2026 yılı sonuna kadar toplam 250 milyar euroluk yeşil tahvil ihraç edecek.

07.09.2021 - 13:34 | | AA
AB'den yeşil tahvil ihracı hazırlığı

AB Komisyonu, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı 750 milyar euroluk kurtarma programının finansman stratejisi çerçevesinde yeşil tahvil hazırlandığını açıkladı.

Açıklamada, ilk yeşil tahvil ihracının piyasa koşullarına bağlı biçimde ekim ayında gerçekleşeceği, 2026 bitimine kadar toplam 250 milyar euroluk yeşil tahvil ihraç edileceği kaydedildi.

Fonların yeşil projelere tahsis edileceği belirtilen açıklamada, AB Komisyonu'nun söz konusu projelerin çevre etkileri konusunda düzenli rapor hazırlayacağı vurgulandı.

Kurtarma programı hakkında

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Cari fiyatlarla 800 milyar euroyu bulan kurtarma programı için AB Komisyonu, üye ülkelerin teminatıyla 2026 yılı sonuna kadar sermaye piyasalarından borç alacak.

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtacak.

Üye ülkeler bu kaynağı, dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

AB ülkelerine 360 milyar euro kredi ve 312,5 milyar euro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da mali kaynak sağlanacak.

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