ABD’li sinema şirketinden kripto para hamlesi

7 Eylül’de yaşanan büyük çöküşün ardından bugün Bitcoin ve Ethereum rotayı yukarıya çevirerek bu tarihten itibaren en yüksek seviyeyi katettiler.

Pazartesi günü ABD’li perakende şirketi Walmart’ın Litecoin ile ödeme alacağına yönelik yalan haberlerle 43 bin 370 dolar seviyesine kadar geri çekilen Bitcoin, geçtiğimiz gün 47 bin dolar seviyesine yükselmişti.

Dün 47 bin dolar seviyesi üzerinde hareketini sürdüren Bitcoin, önce 47 bin 500 dolar direncini kırarak yönünü yukarıya çevirdi. Ardından gelen alımlarla birlikte güç kazanarak 48 bin dolar direncini aştı ve günü bu seviyede kapattı.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin’de yükselişlerin ivme kazanabilmesi için öncelikle 47 bin dolar ve ardından 48 bin dolar seviyesinde günü kapatması gerekiyordu. Yükseliş için olası tüm senaryoların tutmasıyla birlikte lider kripto parada bugün 48 bin 557 dolar seviyesine kadar yükseliş görüldü.

BITCOIN’DE DEĞER KAZANCI YÜZDE 12’YE ULAŞTI

Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin haftanın ilk işlem gününde 43 bin 370 dolar seviyesinden 48 bin 557 dolara kadar yükselerek 4 işlem gününde yaklaşık olarak yüzde 12 prim yaptı.

ETHEREUM YÜZDE 18 YÜKSELDİ

Bu hafta itibarıyla Bitcoin’de fiyatın alıcılar tarafından kontrol edilmesiyle birlikte gerçekleşen yükseliş altcoinlerin kralı Ethereum’a da yansıdı. Haftanın ilk işlem gününde 3 bin 108 dolar seviyesine kadar geri çekilen Ethereum, bu tarihten itibaren kazançlarını artırdı ve bugün 3 bin 676 dolar seviyesine kadar yükseldi.

7 Eylül'deki büyük çöküşün ardından lider altcoin bu tarihten itibaren en büyük yükselişini kaydetmiş oldu. Bugünkü en yüksek değerine ulaşan Ethereum, son 4 işlem gününde kayıplarını sildi ve yüzde 18.2 oranında değer kazandı.





BITCOIN VE ETHEREUM’DA BU SEVİYELERE DİKKAT

Son günlerin zirve seviyesine ulaşan Bitcoin, 48 bin doların üzerinde hareketini sürdürüyor. Eğer Bitcoin, 48 bin 500 dolar destek seviyesi üzerinde hareketini sürdürebilirse fiyat 49 bin dolar direncine doğru yönelebilir.

Öte yandan Bitcoin, 48 bin dolar desteğinin altına sarkarsa bu sefer de ilk etapta 47 bin 500 desteği önemle takip edilebilir. 47 bin 500 dolar seviyesi kırılırsa fiyat 47 bin dolara kadar geri çekilebilir.

Piyasada satıcıların hakimiyetini artırması durumunda 47 bin doların altına bir sarkma meydana gelirse bu sefer Bitcoin’de satışlar derinleşebilir.

Ethereum ise son günlerde katettiği yukarı yönlü ivmesiyle gözünü 4 bin dolar psikolojik direnç seviyesine dikti. 3 bin 600 dolar üzerinde tutunmaya çalışan Ethereum’da yükselişlerin devam edebilmesi için ilk etapta 3 bin 700 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

Ethereum 3 bin 700 dolar üzerinde yer edinebilirse alıcıların sazı eline almasıyla birlikte fiyat 3 bin 800 dolara kadar yükseliş gösterebilir.

ABD’Lİ SİNEMA DEVİNDEN KRİTİK BITCOIN HAMLESİ

1920 yılında kurulan ABD merkezli dünyanın en büyük sinema salonu zinciri olan AMC Theatres yıl sonuna kadar sinema salonlarında Bitcoin ile ödeme kabul edileceğini açıkladı.

AMC Theatres CEO’su Adam Aron’un bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kripto para meraklıları: muhtemelen biliyorsunuzdur AMC Theatres yıl sonuna kadar online bilet ve çeşitli ödemeler için Bitcoin’i kabul edeceğini duyurdu. Bunu yaptığımızda, benzer şekilde Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash’i de kabul edeceğimizi bugün teyit edebilirim” dedi.

Bu gelişmeyle birlikte dijital varlıklarda ani bir fiyat hareketi görülmezken piyasa olağan seyrinde işlem görüyor.

SOLANA’DA İŞLEM HACMİ SINIRLI KALDI

Son günlerde gösterdiği fiyat performansıyla birlikte en yüksek hacimli kripto paraları teker teker tahtından eden piyasanın yükselen yıldızı Solana, geçtiğimiz günlerde ağda yaşanan kesinti sonrası bir türlü toparlanamıyor.

Salı günü işlem yükünde yaşanan artış Solana ağında çatallanmaya sebep olurken, çatallanma aşırı bellek tüketimine yol açmış ve ağda 45 dakikalık bir kesinti yaşanmıştı.

Sorunun yaşandığı gün Solana fiyatı 171 dolardan 142 dolara kadar geri çekilmişti. Bugün düşük hacimle de olsa toparlanma eğiliminin gözlendiği kripto para, 160 dolar sınırında işlem görüyor.



SOLANA YÜZDE 25 KAYIPLA ÇAKILDI!

9 Eylül tarihinde 216 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydeden Solana, 1 haftada yüzde 25 değer kaybı yaşadı. 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde bulunan Solana’da alım yönünde hacim artışı gerçekleşirse fiyat tekrardan yukarı yönde seyredebilir.

EN YÜKSEK HACİMLİLERDE SON DURUM

Son 24 saatlik işlem grafiğine bakıldığında en yüksek hacimli ilk 10 kripto paradan Bitcoin yüzde 0.74, Ethereum yüzde 6.57, Cardano yüzde 4, Ripple yüzde 1.40, Dogecoin yüzde 1.21 oranında yükseliş kaydederken Binance Coin yüzde 0.16, Solana yüzde 0.24 ve Polkadot yüzde 2.14 oranında değer kaybediyor.

RUSYA MERKEZ BANKASI ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, kripto paralara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kripto paraların ‘saadet zinciri’ özelliklere sahip olduğunu belirten Şvetsov, “Kripto paraları yatırım amaçlı satın alma fikrine şüpheyle bakıyoruz. Rusya Merkez Bankası’nın, ülkedeki vasıfsız yatırımcıların kripto paralara erişilebilirliğini artırmaya yardım etmeyeceğinden kesinlikle eminim.” dedi.