ABD'li şirketlerden rekor tahvil ihracı

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre satışlar geçen yıl şubat ayında kaydedilen 150,9 milyar dolarlık rekoru geride bıraktı. Tüm yıl boyunca yapılan ihraçlar da 361 milyar doları aşarak bir rekora imza attı.

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Satışlar kısmen birleşme ve satın almaları finanse etmek için satılan tahvillerin etkisiyle yaklaşık iki yılın en yoğun haftasının hemen ardından geldi ve muhtemelen daha fazla tahvil satışı yolda.

Eric Beinstein liderliğindeki stratejistler pazartesi günü yayınladıkları bir notta, "Mart ayının ilk çeyrekteki en aktif arz ayı olması nedeniyle ileriye dönük arzın azalması pek olası görünmüyor" dedi.

Pazartesi günü aralarında Honeywell International Inc., NatWest Group Plc ve KeyCorp'un da bulunduğu on sekiz şirket piyasaya çıktı. Bu ay kayıtlara geçen en yoğun Şubat ayı olmasına rağmen, yine de şirketlerin 285 milyar dolarlık tahvil ihraç ettiği Nisan 2020'de belirlenen en aktif satış ayının gerisinde kalıyor.

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Düşen borçlanma maliyetleri, ortalama yatırım yapılabilir tahvil getirisinin cuma günü %5,37'ye gerilemesi ve ekim ayından bu yana düşüş eğilimi göstermesinin ardından kurumsal finansman şeflerini yeni tahvil satışlarına yönlendiriyor.