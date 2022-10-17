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ABD'nin 3. çeyrek büyüme tahmini düşürüldü

Atlanta Fed GDPNow araştırmasında ABD ekonomisi için 2022 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi.

17.10.2022 - 09:22 |
ABD'nin 3. çeyrek büyüme tahmini düşürüldü

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre son gelen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan yeni raporda GSYH beklentisi üçüncü çeyrek için yüzde 2,9 büyümeden yüzde 2,8 büyümeye çekildi.

Atlanta Fed bir sonraki GSYH beklentisini 19 Ekim tarihinde açıklayacak.

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