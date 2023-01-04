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ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini yükseldi

Atlanta Fed araştırmasına göre ABD'nin 4. çeyrek GSYH büyüme tahmini %3,9'a yükseldi.

04.01.2023 - 09:43 |
ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini yükseldi

Atlanta Fed GDPNow modeline göre ABD ekonomisi için 2022 yılı 4. çeyrek GSYH büyüme tahmini yükseldi.

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre son gelen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan yeni raporda GSYH büyüme beklentisi 4. çeyrek için yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a çıktı.

Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 5 Ocak'ta açıklanacak.

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