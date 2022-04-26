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ABD'nin çelik ithalatı arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin mart ayında çelik ithalatı şubat ayına göre %31,6 artarak 3,09 milyon ton oldu.

26.04.2022 - 09:40 |
ABD'nin çelik ithalatı arttı

Verilere göre mamul çelik 2,50 milyon ton ile %35,8 artış yaşadı. 2021 yılı Mart ayına göre toplam çelik ithalatı %49,9, mamul çelik %54,9 yükseldi.

Bu yılın ilk 3 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %28, mamul çelik ithalatı %48,3 arttı.

ABD'nin 2021 yılının tamamında çelik ithalatı 31,48 milyon ton ile %43 yükselmişti.