ABD'nin çelik ithalatı arttı

Verilere göre mamul çelik 2,50 milyon ton ile %35,8 artış yaşadı. 2021 yılı Mart ayına göre toplam çelik ithalatı %49,9, mamul çelik %54,9 yükseldi.

Bu yılın ilk 3 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %28, mamul çelik ithalatı %48,3 arttı.

ABD'nin 2021 yılının tamamında çelik ithalatı 31,48 milyon ton ile %43 yükselmişti.