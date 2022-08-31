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ABD'nin çelik ithalatı azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin temmuz ayında çelik ithalatı haziran ayına göre %5,7 düşerek 2,672 milyon ton oldu.

31.08.2022 - 09:43 |
ABD'nin çelik ithalatı azaldı

Verilere göre mamul çelik ithalatı 2,274 milyon ton ile %2,1 düşüş yaşadı.

2021 yılı Temmuz ayına göre toplam çelik ithalatı %35,7, mamul çelik ithalatı %47,1 arttı.

2022 yılının ilk 7 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %10,4, mamul çelik ithalatı %31,8 yükseldi.

ABD'nin 2021 yılının tamamında çelik ithalatı 31,48 milyon ton ile %43 artmıştı.

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