ABD'nin çelik ithalatı azaldı
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin temmuz ayında çelik ithalatı haziran ayına göre %5,7 düşerek 2,672 milyon ton oldu.
31.08.2022 - 09:43 |
Verilere göre mamul çelik ithalatı 2,274 milyon ton ile %2,1 düşüş yaşadı.
2021 yılı Temmuz ayına göre toplam çelik ithalatı %35,7, mamul çelik ithalatı %47,1 arttı.
2022 yılının ilk 7 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %10,4, mamul çelik ithalatı %31,8 yükseldi.
ABD'nin 2021 yılının tamamında çelik ithalatı 31,48 milyon ton ile %43 artmıştı.