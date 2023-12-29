ABD'nin çelik ithalatı geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Ensitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin kasım ayında çelik ithalatı ekim ayına göre %8,1 düşerek 2,018 milyon ton oldu.



Verilere göre mamul çelik 1,487 milyon ton ile %19,7 artış yaşadı.

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Kasım 2022'ye göre toplam çelik ithalatı %10,3, mamul çelik %14,5 düştü.

2023'ün ilk 11 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %9, mamul çelik ithalatı %14,2 düştü.