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Uzmanpara ABD'nin çelik ithalatı geriledi
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ABD'nin çelik ithalatı geriledi

ABD'nin şubat ayında çelik ithalatı yüzde 3,2 düştü.

27.03.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
ABD'nin çelik ithalatı geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin şubat ayında toplam çelik ithalatı, ocak ayına göre %3,2 düşerek 2,467 milyon ton oldu. Mamul çelik ithalatı ise %9,2 azalarak 1,741 milyon ton gerçekleşti.

Verilere göre yılın ilk iki ayında toplam ve mamul çelik ithalatı sırasıyla %2,4 arttı ve %2,5 düştü.

Toplam ve mamul çelik ithalatı yıllık bazda %6,35 ve %12,5 düşüş kaydetti.

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