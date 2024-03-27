ABD'nin çelik ithalatı geriledi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin şubat ayında toplam çelik ithalatı, ocak ayına göre %3,2 düşerek 2,467 milyon ton oldu. Mamul çelik ithalatı ise %9,2 azalarak 1,741 milyon ton gerçekleşti.



Verilere göre yılın ilk iki ayında toplam ve mamul çelik ithalatı sırasıyla %2,4 arttı ve %2,5 düştü.



Toplam ve mamul çelik ithalatı yıllık bazda %6,35 ve %12,5 düşüş kaydetti.