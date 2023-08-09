ABD'nin çelik ithalatı yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) derlediği verilere göre ABD'nin haziran ayında çelik ithalatı mayıs ayına göre %20,3 artarak 2,791 milyon ton oldu.



Verilere göre mamul çelik 1,991 milyon ton ile %6,4 artış yaşadı.

Haziran 2022'ye göre toplam çelik ithalatı %13,5, mamul çelik %9,3 düştü.

2023'ün ilk 6 ayında ABD'nin toplam çelik ithalatı geçen yıla göre %10,7, mamul çelik ithalatı %14,9 düştü.