ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,5) azalışla yaklaşık 461 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 100 bin varil azalarak 637 milyon 800 bin varil seviyesine düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 257 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 41 bin varil artarak yaklaşık 5 milyon 898 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 245 bin varil artarak 3 milyon 862 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 6-12 Şubat haftasında 209 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 298 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.