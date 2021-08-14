Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

14.08.2021 - 10:04 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 397'ye yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 225 adet arttı.

Perşembe gününü 71,31 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 68,44 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 69,09 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Afganistan Cumhurbaşkanı konuştu! Savunmaya devam edeceğim

Son dakika... Afganistan Cumhurbaşkanı konuştu! Savunmaya devam edeceğim

DEAŞ’ın sözde Rakka Emiri’ne verilen ceza onandı

DEAŞ’ın sözde Rakka Emiri’ne verilen ceza onandı

AFAD'ın yangın ve sel afeti kampanyasında 107 milyon TL'ye ulaşıldı

AFAD'ın yangın ve sel afeti kampanyasında 107 milyon TL'ye ulaşıldı

Mevsimlik orman işçileri kadro müjdesi bekliyor

Mevsimlik orman işçileri kadro müjdesi bekliyor

Turunçgilde yeni sezon erkenci limon hasadıyla başlıyor

Turunçgilde yeni sezon erkenci limon hasadıyla başlıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DEAŞ’ın sözde Rakka Emiri’ne verilen ceza onandı

DEAŞ’ın sözde Rakka Emiri’ne verilen ceza onandı

Sıradaki Haber
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

Sıradaki Haber
İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

Sıradaki Haber
AFAD'ın yangın ve sel afeti kampanyasında 107 milyon TL'ye ulaşıldı

AFAD'ın yangın ve sel afeti kampanyasında 107 milyon TL'ye ulaşıldı

Sıradaki Haber