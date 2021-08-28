ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 5 artarak 410'a yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 230 arttı.

Perşembe gününü 71,07 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 68,74 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 67,42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.