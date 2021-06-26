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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

26.06.2021 - 09:21 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 372'ye geriledi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 188 adet arttı.

Perşembe gününü 75,56 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,18 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 74,05 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 73,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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