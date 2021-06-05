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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta değişmedi.

05.06.2021 - 10:08 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Mayıs-4 Nisan haftasında bir önceki haftayla aynı değer olan 359'da kaldı.

Perşembe gününü 71,31 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 69,62 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 68,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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