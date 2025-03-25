'ABD'nin resesyona girme olasılığı yüzde 43'

17-20 Mart tarihleri arasında 400 katılımcının ortalama görüşüne göre önümüzdeki 12 ay içinde büyümede bir gerileme olasılığı yaklaşık %43.

Haberin Devamı

İşsizliğin düşük seyretmesine ve çoğu veri noktasının büyümenin yavaşlamasa da devam ettiğini göstermesine rağmen anket sonuçları, tüketicilerin ve iş dünyası liderlerinin yavaşlama veya resesyonun büyüyen bir risk olduğu konusunda giderek daha fazla endişe duydukları yönündeki duyarlılık anketlerinden gelen mesajı güçlendiriyor.