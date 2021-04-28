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'AB’nin kurtarma fonu birlik için çığır açıcı'

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar euroluk kurtarma fonunun uygulanmasının AB’nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacağını savundu.

28.04.2021 - 13:02 | | AA
'AB’nin kurtarma fonu birlik için çığır açıcı'

Scholz, Fransız, İtalyan ve İspanyol mevkidaşlarıyla katıldığı bir çevrimiçi etkinlikte AB’nin kurtarma fonunun ezber bozan olduğunu belirterek, fonun iklim ve dijital bir Avrupa için “çığır açacağını” kaydetti.

Yaklaşık 250 milyon nüfusa sahip AB'nin en büyük dört ekonomisi, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya kurtarma fonundan gelecek kaynağın nasıl kullanılacağına yönelik planını (ulusal toparlanma planlarını) 30 Nisan’a kadar AB Komisyonu'na sunması gerekiyor.

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için yaklaşık 800 milyar euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Fon için, AB Komisyonu'nun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alması, bunu hibe ve uygun koşullu kredi olarak ülkelere dağıtması planlanıyor. 

Aslan payı İtalya alacak

AB'nin üye ülkeler için öngördüğü 800 milyar euroluk paketten 191 milyar euro ile aslan payını İtalya alacak. Bu paranın 69 milyar eurosu hibe olacak.

İtalyan hükümetinin dün açıkladığı plana göre, AB’den gelecek fonun finansmanın büyük kısmı yatırımlara tahsis edilecek.

Salgının yol açtığı ekonomik ve sosyal zararları onarmayı ve İtalyan ekonomisinin yapısal zayıflıklarını gidermeyi amaçladığı belirtilen planın, yüzde 27'si dijitalleşmeye, yüzde 40'ı iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlara, yüzde 10'dan fazlasının da sosyal uyuma ayrılacağı ifade edildi.

İtalya'nın söz konusu planı, AB'den gelecek mali kaynakla kamu yönetiminin iyileştirilmesinden, adalet alanındaki reformlara, altyapı ve ulaştırmaya, 5G iletişim teknolojisinden, dijitalleşme, ekolojik geçiş, üretim ve güneydeki bölgelerin kalkınmasına kadar ülke ekonomisini büyütmeyi hedefliyor.

AB’nin söz konusu kurtarma fonundan İspanya’ya 140 milyar euro, Fransa’ya 40 milyar euro ve Almanya’ya 28 milyar euro gelecek.

Almanya hükümeti ise fondan gelecek 28 milyar euroluk yardımın yüzde 90'ının iklim, yenilenebilir enerji ve dijital teknolojilere harcanacağını açıkladı.

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