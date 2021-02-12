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12.02.2021 - 15:00 | | AA

AB'nin 'kurtarma fonu' yasalaştı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 672,5 milyar euroluk kurtarma fonuna ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

AB'nin 'kurtarma fonu' yasalaştı
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Avrupa Parlamentosu'nda (AP), "Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı" adlı fonun yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AP Başkanı David Sassoli, AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Von der Leyen, salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırladıkları fonun "Yeni Nesil AB" adlı 750 milyar euroluk kurtarma paketinin en önemli unsur olduğunu, bunun salgından etkilenen işletmeleri ve istihdamı destekleyeceğini anlattı.

Kurtarma programının AB içinde dayanışma ve güven mesajı verdiğine işaret eden Von der Leyen, "Güçlerimizi birleştirmeliyiz çünkü hiçbir üye ülke bu krizin üstesinden tek başına gelemez." diye konuştu.

Kurtarma fonu kapsamında, AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarında kaynak toplayacağını ve bunu dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde Avrupa genelinde yatırıma dönüştüreceğini hatırlatan Von der Leyen bu aşamadan sonra, AB üyesi ülkelerin fonun kurulması için gereken öz kaynak kararını hızlı biçimde onaylaması gerektiğine dikkati çekti ve üye ülkelerin fondan yaralanmak üzere ulusal planlarını hazırlamalarının önemine işaret etti.

Von der Leyen, "Fonların ilk kısmının üye ülkelere yıl ortasında dağıtılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Fon hakkında

AB Komisyonu, mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

"Yeni Nesil AB" adındaki 750 milyar euroluk paketin en önemli unsurunu 672,5 milyar euroluk kurtarma fonu oluşturuyor.

Fon için AB Komisyonu üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alacak. Komisyon, AB ülkelerine 360 milyar euro kredi ve 312,5 milyar euro hibe olarak dağıtacak.

Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da 77,5 milyar euro kaynak aktarılacak.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylamaları gerekiyor. 

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