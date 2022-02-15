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Abu Dabi Borsası ile ticari anlaşma imzalandı

Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası (ADX) arasında imzalanan ticari anlaşma kapsamında Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası’na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.

15.02.2022 - 13:01 |
Abu Dabi Borsası ile ticari anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret sırasında Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası arasında ticari anlaşma imzalandı. Anlaşmayı Borsa İstanbul adına Genel Müdür Korkmaz Ergun, Abu Dabi Borsası adına Genel Müdür ve CEO Saeed Al Dhaheri imzaladı. İki ülke borsaları arasında imzalanan bu ticari anlaşma kapsamında; Borsa İstanbul’un Abu Dabi Borsası’na bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği vereceği belirtildi.

Bu konudaki ilk mutabakat zaptının, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Kasım 2021 tarihinde ziyareti sırasında iki ülke borsaları başkanları arasında imzalandığı belirtildi. İki borsa arasında sürdürülen görüşmeler neticesinde Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası’na sistemlerin kurulması, entegrasyonu, platformun güncellenmesi, verilerin yeni platforma aktarılması, uygulama ve kabul testleri, tecrübe aktarımı ve eğitimlerin yanı sıra bilgi teknolojileri alanında danışmanlık verecek. Hizmetlerin bir kısmı uzaktan erişim ile bir kısmı da Abu Dabi’den verilecek olup, proje sonrasında da iş birliğinin devam etmesi amaçlanıyor.

Abu Dabi Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hisham Khalid Malak konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Küresel ortaklıkları genişletmek, ADX’in likiditeyi artırma, piyasa verimliliğini geliştirme ve piyasamızın sürdürülebilir büyümesini sağlama stratejisinin ana unsurudur. Borsa İstanbul’un ADX’in teknoloji kapasitesinin daha da geliştirilmesinde oynayacağı rolü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Kasım ayında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda borsalarımızın karşılıklı yararı için daha fazla iş birliği alanı keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul olarak imzaladıkları bu ticari anlaşma ile ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yaptığımız anlaşma çerçevesinde, Abu Dabi Borsası'nın teknolojik dönüşüm çalışmalarına yardımcı olacağız. Bu çalışmalar çerçevesinde bilgi ve tecrübelerimizi başka borsalara da aktarabilmek konusunda çok heyecanlıyız. Bu projede en etkin şekilde sistem testleri, sistem entegrasyonu ve veri transfer işlemlerinde Abu Dabi Borsası ile birlikte çalışacak, çeşitli konularda danışmanlık verecek ve elimizden gelenin en iyisini yaparak bu projeyi Borsa İstanbul’un marka projesi olarak en güzel şekilde tamamlayacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu tip iş birliklerini farklı projelerle artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda çeşitli konularda farklı borsaların taleplerini değerlendiriyoruz. Abu Dabi Projesi'nde yer alacak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ADX Borsası çalışanlarına bu projede başarılar diliyorum” dedi.

Abu Dabi Borsası Genel Müdürü ve CEO’su Saeed Hamad Al Dhaheri, “Borsa İstanbul ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu girişim ADX’in teknoloji kapasitesini daha da artıracak, yeni ortaklarımızla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. ADX işlemleri daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için yeni teknolojiye yatırım yaparken, ürün ve hizmet yelpazesini de genişletiyor. Son aylarda, yenilikçi teknoloji sunmak adına Nasdaq ile ortaklık kurarak bir dizi kotasyon gerçekleştirdik ve türev piyasasını devreye aldık. Ortaklık ağımız, ihraççılar ve yatırımcılar için tercih edilen bir piyasa olma yolundaki “ADX One” stratejisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

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