'Açığa hisse satanlara saygı göstermeyin'

Son günlerde birçok şirketin hisse senedinde ciddi hareketler olmasına yol açan piyasa oynaklığının nedeninin açığa hisse senedi satan kurumlar olduğunu belirten Musk, kamuoyunun bu kurumlara herhangi bir saygı göstermemesi gerektiğini söyledi.

Musk, "Kısa pozisyon alan savunmaya geçtiler. Onlara saygı göstermeyin. Onlar kısa pozisyon aldılar. Siz sahip olmadığını evi sahip olmadığını arabaları satamıyorsunuz, ancak sahip olmadığınız hissesi satabiliyorsunuz" diye konuştu.

Piyasalardaki aşırı oynaklık sonrası GameStop’un yanı sıra AMC Entertainment, Bed Bath and Beyond, Blackberry, Nokia, Express Inc, Koss Corp, American Airlines, Tootsie Roll, Trivago, Naked Brand Group gibi şirketlerin hisselerine işlem kısıtlaması getiren Robinhood.com, gelen tepkelerin ardından bu kararından geri adım attı. İşlem kısıtlamasının bugünden itibaren kalkacağını belirtti.