Açık Fatura Nedir, Nasıl Kesilir? Kapalı Fatura İle Farkları Nelerdir?

Açık fatura ve kapalı fatura genel olarak sarış işlemleri sırasında kesilmekte olan fatura türlerinden biri olmaktadır.



Açık Fatura Nedir?



Açık fatura türünde satılan mal ya da hizmet teslimi sırasında müşterinin, mal ve ya hizmet ücretini faturanın düzenlenmiş olduğu zaman peşin olarak tahsil edilmediği yani vadeli bir satış yapıldığı durumlar için tanzim edilen faturayı tanımlamaktadır.



Açık Fatura Nasıl Kesilir?



Açık fatura kesiminde her zaman faturanın üst bölgesine bir imza atılmaktadır. Açık faturada müşterinin borcu da açık anlamında yani ödenmemiş anlamındadır.



Kapalı Fatura Nedir?



Kapalı fatura türünde satılan mal ya da hizmet ücretlerinin, peşin olarak tahsil edilmekte olduğu satış yapıldığı durumlar için tanzim edilen faturayı tanımlamaktadır. Bu kapalı fatura türünde müşterinin borcu kapalı yani borç ödendi anlamına gelmektedir.



Kapalı Fatura İle Farkları Nelerdir?



Öncelikle kapalı faturada fatura bedelinin peşin bir şekilde alındığını gösterebilmek amacı ile faturanın alt kısmı kaşelenmekte ve imzalanmaktadır. Fakat açık faturada ise her daim faturanın üst kısmı kaşelenmekte olup imzalanmaktadır. Ticari hayat üzerinde uygulaması yer alan açık fatura ve ya kapalı fatura ayrımı vergi kanunlarında bulunmamaktadır. Vergi kanunlarına göre de kaşenin faturada tam olarak nereye vurulduğunun herhangi bir önemi ve ya hukuki olarak tahsilatına ilişkin ispat gücü de bulunmamaktadır.



Satış Faturası Kapalı Fatura mı, Açık Fatura mı Kesilmelidir?



Günümüzde muhasebe işlemlerinde satış faturasının kapalı fatura ya da açık fatura olarak kesilmesi tam olarak müşteri ile satıcının arasında yer alan ticari teamüllere bağlı da olmaktadır.