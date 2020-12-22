Adat Nedir, Nasıl Hesaplanır? Muhasebede Adat Kavramı

Özellikle sermaye şirketlerini ilgilendiren adat, faiz üzerinden yapılan hesaplama şeklinde ifade edilmektedir. İş ortaklarının kurumsal açıdan cari hesap çekme işlemleri noktasında adat devreye girer.

Adat Nedir?

Adat kısaca faiz hesaplamasında kullanılan bir terim olarak öne çıkmaktadır. Özellikle faizin işleneceği tutar ile beraber gün sayısına bağlı olarak hesap işlemi yapılır. Bu doğrultuda şirket ortaklarının Cari hesap üzerinden çekim yapmaları karşısında KDV ve faiz hesaplaması yapılması gerekir. İşte bunun yapılabilmesi için de adatlandırma gerçekleştirilir. Böylece şirket ortakları kapsamında yapılan çekim ile beraber ne kadar faiz işleneceği gün sayısı ve benzeri durumlara göre ele alınır.

Adat Nasıl Hesaplanır?

Faiz oranında sabit bölünenine bölünmesi ile beraber adat hesaplaması yapılmaktadır. Bu sayede faiz ortaya çıkarılır ve buna göre işlem gerçekleştirilir. Formül bazında ele alındığı zaman şu şekilde bir unsur ön plana çıkmaktadır;

Sabit bölen = (365 ya da 360 x 100) / faiz oranı

Bu şekilde adat üzerinden faiz hesaplaması yapılır ve buna göre çekilecek olan miktar eşliğinde faiz ortaya çıkarılır.

Muhasebede Adat Kavramı

Her ne kadar basit gibi görünse bile adat hesaplaması belli başlı bazı teferruatları barındırır. O yüzden bu konuda tecrübe sahibi olan önemli muhasebe firmaları bünyesinde bu işlem şirketler için gerçekleştirilir. Şirket ortakları kapsamında herhangi bir risk faktörü ile karşı karşıya kalmamak için, mükelleflerin ayrı ayrı adat hesaplaması gerçekleşir. Bu sayede haklı ve adaletli bir şekilde, sağlıklı bir çekim işlemi sağlanabilmektedir.