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Aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemi için (IPA III) 14,2 milyar euroluk bütçe ayrılmasını onayladı.

08.09.2021 - 08:09 | | AA
Aday ülkelerin katılım öncesi fonlarına onay

AB Konseyi, aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek, Kosova ve İzlanda'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonlarına son onayın verildiğini bildirdi.

Buna göre, söz konusu ülkelere, AB bütçesinden 7 yıllık dönemde 14,2 milyar euro katılım öncesi mali destek sağlanacak.

Söz konusu fonlar, ülkelerin gelecekte AB üyeliğine yönelik reformları gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

IPA III kapsamındaki yardım, performansa dayalı bir yaklaşımla birlikte adil paylaşım ilkesine uygun biçimde sağlanacak.

Hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verilecek.

Reform alanlarında gerileme olması veya ilerleme sağlanamaması durumunda yardımın kapsamı ve yoğunluğu değiştirilebilecek.

Fonlar, ülke zarfları yerine tematik önceliklere göre ayrılacak. Önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.

Bu aşamadan sonra söz konusu fonların Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmen onaylanması bekleniyor. 

Türkiye'ye, 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar euro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar euro tahsis edilmişti.

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