Air Côte d'Ivoire, ilk Airbus A320neo uçağını teslim aldı

Bu en yeni nesil uçak, Air Côte d'Ivoire’ın altı uçaktan oluşan mevcut Airbus filosuna katılacak. Geliştirilmiş verimlilik seviyelerine sahip olan bu yeni uçak,

Senegal, Gabon ve Kamerun'a hizmet vermek için Air Côte d'Ivoire’ın bölgesel ağına konuşlandırılacak.

A320neo'nun operasyonel esnekliğini vurgulayan Güney Afrika destinasyonları daha sonraki aşamalarda havayolunun uçuş ağına eklenecek. CFM Leap-1A motorlarla güçlendirilen uçak, Business sınıfında 16 koltuk, Ekonomi sınıfında ise 132 koltuk ile konforlu iki sınıflı bir düzende yapılandırıldı. Yolcular, bu yeni siparişle birlikte tek koridorlu uçakların en geniş kabininden, yüksek hızlı internet bağlantısından ve en yeni uçak içi eğlence sisteminden yararlanacak.

Air Cote d'Ivoire’ın ilk A320neo uçağı, tıbbi ekipman ve oyuncaklar da dahil olmak üzere 1 ton insani yardım malzemesi taşıyarak Toulouse'dan havalandı. Aviation sans Frontières ve Airbus Foundation ile ortaklaşa gerçekleştirilen misyon, Air Côte d'Ivoire’ın kurumsal sosyal sorumluluk girişiminin bir parçası.

Taşınan mallar Abidjan'daki yerel STK'lara hizmet verecek ve bu sayede ülkedeki eğitim ve sağlık sektörüne destek olunacak. Air Cote d'Ivoire, Batı ve Orta Afrika'da 25 yerel ve bölgesel varış noktasına hizmet veren, üç A319 ve üç A320 uçakları da dahil olmak üzere toplam 10 uçaktan oluşan bir filoya sahip.

A320neo Ailesi, yüzde 20 yakıt tasarrufu ve karbondioksit azaltımını sağlayan yeni nesil motorlar, Sharklet'ler ve aerodinamik gibi en son teknolojileri bir araya getiriyor. A320neo Ailesi, bugüne kadar yaklaşık 120 müşteriden 7450 adet sipariş aldı.