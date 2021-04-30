Airbus ilk çeyrek finansal rakamlarını açıkladı

Airbus CEO'su Guillaume Faury, "İlk çeyrekte elde ettiğimiz iyi sonuç, temel olarak ticari uçak teslimatı performansımızı, nakit ve gider kısıtlaması, yeniden yapılanma planındaki ilerlemeyi ve helikopter ile savunma ve uzay faaliyetlerimizden gelen olumlu katkıları yansıtmaktadır. İlk çeyrek, krizin sektörümüz için henüz bitmediğini ve pazarın belirsizliğini koruduğunu gösteriyor. Portföyümüzdeki uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmek için inovasyona ve dönüşüme yatırım yapıyoruz" dedi.

Ticari uçak siparişleri, 38 adeti tek koridorlu olmak üzere toplamda 39 (2020 ilk çeyrek: 356 uçak) adet. İptallerin ardından net ticari uçak siparişleri -61 (2020 ilk çeyrek: 290 uçak) ve biriken siparişler 31 Mart 2021'de 6.998 adet. Airbus Helicopters, 2 adet Super Puma Ailesi helikopteri ve 1 adet H160 da dahil olmak üzere toplamda 40 adet net sipariş (2020 ilk çeyrek: 54 adet) aldı. Airbus Defence and Space'in sipariş alımı 2 milyar euro (2020 ilk çeyrek: 1,7 milyar

euro) ve uzay sistemlerinde büyük kazanımlar ve askeri uçaklarda yinelenen hizmet siparişlerini içeriyor.

Konsolide gelirler, yıllık bazda 10,5 milyar euro (2020 ilk çeyrek: 10,6 milyar euro) seviyesinde istikrarlı kaldı. 9 adet A220, 105 adet A320 Ailesi, 1 adet A330 ve 10 adet A350'den oluşan toplamda 125 adet ticari uçak teslim edildi (2020 ilk çeyrek: 122 uçak). Airbus'ın ticari uçak faaliyetlerinden elde ettiği gelirler, esas olarak kullanım hacmindeki düşüşü yansıtarak, yüzde 4 oranında azaldı.

Airbus Helicopters, sivil helikopter hizmetindeki düşüşe karşılık offset yatırımlarındaki büyümeyle dengelenerek 39 adet (2020 ilk çeyrek: 47 adet) teslimat gerçekleştirdi. Airbus Defence and Space gelirleri bir önceki yılla aynı performansı kaydetti.

2021 Şubat ayında açıklanan yol haritası değişmeden takip edilecek. Bu yol haritasına göre şirket, dünya ekonomisinde, hava trafiğinde, şirketin iç operasyonlarında, ürün ve hizmet sunma kabiliyetinde aksamalar beklemiyor.