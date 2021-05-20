Airbus, İspanya'daki fabrikasını kapatacak

Bununla beraber küçük uçaklar için parça üretimi bölümünü satma planından vazgeçmeyi değerlendirecek.

Airbus, aylar süren protesto gösterilerinin ve sendikalar ile yapılan müzakerelerin ardından İspanya'nın Cadiz bölgesindeki iki fabrikasından birini kapatma kararı aldı. Bölgedeki ikinci fabrikanın ise küçük uçaklar için parça üretimine devam etmesini değerlendirecek.

İspanya'nın Cadiz bölgesindeki fabrikalardan birinin kapatılması Airbus'ın 50 yıllık tarihindeki ilk ciddi fabrika kapatmalardan biri olacak.