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Airbus, Katar'ın siparişini iptal etti

Hollanda merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, Katar Havayolları ile olan 50 adet A321neo yolcu uçağı sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

21.01.2022 - 12:45 | | İHA
Airbus, Katar'ın siparişini iptal etti

Airbus, A350 yolcu uçağı ile ilgili kalite anlaşmazlıkları devam ederken yeni bir hamlede bulundu. Airbus, Katar Havayolları'nın 50 adet A321neo yolcu uçağı siparişinin iptal edildiğini açıkladı. Siparişin iptal nedenini ise açıklamayan Airbus, alınan kararın şirket haklarına uygun olduğunu belirtti.

KATAR, AİRBUS’A DAVA AÇMIŞTI

Katar, 2017 yılında Airbus’tan 50 adet A321neo yolcu uçağı sipariş etmiş, Airbus ise uçakların 2022-2027 yılları arasında teslim edilmesini planladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl Katar uçakların yüzey boyasının olması gerekenden daha hızlı bozulduğu gerekçesiyle toplamda 34 Airbus A350 yolcu uçağını havalandırmama kararı almıştı. Airbus ise boya kalitesi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, Katar’ın konuyu saptırmaya çalıştığını açıklamıştı. Katar geçtiğimiz senenin aralık ayında Londra Yüksek Mahkemesi'nde Airbus aleyhine dava açarak yasal işlem başlatmıştı.

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