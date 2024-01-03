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Airbus'tan yeni yatırım planı

Airbus, Atos'un siber güvenlik birimini 1,6 ile 1,9 milyar dolar arasında değişen bir meblağ karşılığında satın alabilir.

03.01.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
Airbus'tan yeni yatırım planı

Financial Times'ın haberine göre Airbus SE, Fransız bilişim şirketi Atos'un BDS olarak bilinen büyük veri ve siber güvenlik birimini 1,6 ile 1,9 milyar dolar arasında değişen bir meblağ karşılığında satın almayı planlıyor. 
 
İki şirket, Atos'un şu anda 2,4 milyar dolar olan borcunu yeniden yapılandırmak ve azaltmak için bugün teklifi açıklayacak.

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